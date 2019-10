Une manifestation de soutien aux Kurdes à Avignon

Une trentaine de personnes se sont rassemblées ce samedi 12 octobre à Avignon en soutien aux Kurdes de Syrie et contre l'offensive turque dans le nord-est du pays.

Avignon, France

Une trentaine de personnes se sont rassemblées à 14 heures, place de l'Horloge à Avignon, en soutien aux Kurdes de Syrie. "Paix pour Rojava, Stop à l'invasion turque" pouvait-on lire sur une banderole, Rojava étant la zone kurde autoproclamée autonome dans le nord-est de la Syrie, attaquée par l'armée turque depuis ce mercredi 9 octobre, après le retrait des troupes américaines décidé par Donald Trump. Parmi les personnes mobilisées, quelques élus et membres d'associations locales ont distribué des tracts "pour donner un peu de visibilité à cette question de politique internationale, explique Julien de Benito animateur de la section d’Avignon-Morières-Le Pontet du Parti communiste français, à l'initiative de ce rassemblement. C'est un peuple qui a été vaillant et remarquable face à Daech et qui véhicule des valeurs de progrès social très fortes."

Quelques représentants du Centre démocratique kurde de Montpellier étaient également présents. "Des femmes et des enfants se font massacrer, il faut que cela cesse", soupire le co-président, Cevat Gunes. "Cela nous fait plaisir de sentir que le peuple français est avec nous", témoigne Bilal Uncucan, en référence aux manifestations organisées en France.