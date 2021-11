Une "Marianne du civisme" pour la ville de Bollène

Anthony Zilio et François Baroin posent en photo après la remise de la médaille.

Anthony Zilio a reçu ce mercredi 17 novembre dans le cadre du 103e congrès des maires de France une "Marianne du civisme". Cette distinction délivrée de manière annuelle par le président de la Fédération des anciens maires et adjoints de France (FAMAF) en présence de nombreux élus et de François Baroin, souligne l'excellence des "communes françaises exemplaires". A Bollène, c'est le fort taux participation aux scrutins des dernières élections municipales qui est salué : 52,11% en moyenne.

Des remerciements aux Bollénois

Le maire, Anthony Zilio, a souligné dans ses remerciements « la vitalité citoyenne de sa ville tout en partageant cette récompense avec l'ensemble des Bollenoises et des Bollenois. Cette récompense ne peut que nous encourager à poursuivre nos efforts engagés depuis notre élection en matière de démocratie participative, en remettant les habitants au cœur de nos projets, en leur redonnant la parole et en les associant plus encore aux décisions de notre municipalité. »