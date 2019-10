Ce jeudi à 19 heures, aura lieu une messe pour Jacques Chirac en la cathédrale de Chambéry. Initiative appuyée par le maire de Chambéry et le président du conseil départemental de Savoie.

Chambéry, France

Une semaine après l'annonce du décès du président, une messe est célébrée ce jeudi soir à Chambéry par le père Bernard Dupraz, le curé de la paroisse de Chambéry.

Une demande des Savoyards

Une initiative appuyée par Michel Dantin , le maire de Chambéry et de Hervé Gaymard, son ancien ministre, président du conseil départemental de Savoie.

Pour Hervé Gaymard, catholique, "cette demande vient de nombreux Savoyards qui nous ont sollicités, Michel Dantin et moi-même. C'est l'équivalent de la messe de l'église Saint-Sulpice, ouverte à tous, qu'on croit ou non en Dieu, pour être en communion avec cet homme qu'on aimait beaucoup."

Quand on demande à Hervé Gaymard s'il n'est pas gêné que des élus de la République laïque soient associés à une messe, il nous répond qu'il ne sera "pas présent en tant qu'élu, mais en tant que Français, simple citoyen."

Une ferveur populaire surprenante

Depuis l'annonce du décès de l'ancien patron du RPR, du président qui a gouverné la France pendant dix ans, la ferveur populaire ne se dément pas. On se souvient que Jacques Chirac n'a pas toujours été si populaire du temps de sa présidence. Hervé Gaymard le reconnaît. "Je suis à la fois surpris et ému. Des amis de Savoie sont montés lui rendre hommage dimanche aux Invalides, sous la pluie. Ils ont attendus cinq heures et demi dans une file impressionnante. C'est vrai que Jacques Chirac a longtemps été cet illustre inconnu. Tout le monde le connaissait en tant que responsable politique, parfois cassant, un peu mécanique, pas du tout à l'aise devant les caméras de télévision. Les gens ont fini par découvrir l'homme."

Il y a comme souvent une forme de béatification après un décès, pour reprendre la métaphore religieuse. "C'est très français ! Les Français adorent les hommes politiques, une fois qu'ils sont morts ou qu'ils ont perdu les élections. On ne peut pas le nier. "