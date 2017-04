UNE MINUTE POUR CONVAINCRE - Alain Houpert présente le programme de François Fillon

Dernière ligne droite pour la course à la présidentielle. Nous proposons aux soutiens des différents candidats de nous dire en une minute pourquoi d'après eux il faut voter pour celui ou celle qu'ils soutiennent. Alain Houpert est un des soutiens de François Fillon en Côte-d'Or.

"La France a changé, elle est rentrée dans la mondialisation et il faut que la France devienne un partenaire dans cette mondialisation" — Alain Houpert, soutien de François Fillon

"Il faut être inventif et pousser les entreprises à investir, les gens à innover et à penser la France autrement. La France a changé, elle est rentrée dans la mondialisation et il faut que la France devienne un partenaire dans cette mondialisation et puis faire en sorte que le pays retrouve sa position parce qu'elle est en déclassement et donc faire en sorte que la classe moyenne et le territoire ne soient plus en déclassement".

