UNE MINUTE POUR CONVAINCRE - Antoine Hoareau soutient le programme de Benoît Hamon

Dernière ligne droite dans la course à la présidentielle. Nous proposons aux soutiens des différents candidats de nous dire en une minute pourquoi d'après eux il faut voter pour celui ou celle qu'ils soutiennent. Antoine Hoareau est le co-directeur de campagne de Benoît Hamon en Côte-d'Or.

A six jours du premier tour de la présidentielle, nous donnons aux soutiens de chaque candidat une minute pour vous convaincre : aujourd'hui, Antoine Hoareau, secrétaire de la section du PS à Dijon et l'un des soutiens de Benoit Hamon en Côte d'Or. Parmi les propositions du candidat Benoît Hamon, il y a la lutte contre les déserts médicaux, ce que défend aussi Antoine Hoareau, son co-directeur de campagne en Côte-d'Or.

"Le salariat des médecins libéraux , une solution pour lutter contre les déserts médicaux" — Antoine Hoareau, co-directeur de campagne de Benoît Hamon en Côte-d'Or

" Pour lutter contre les déserts médicaux, Benoît Hamon propose le salariat pour les médecins. Dans les maisons de santé des territoires ruraux, on voit que les médecins libéraux sont de plus en plus rares, et que cette forme d'activité ne répond plus à leurs attentes. C'est pour cela qu'il propose de salarier les médecins à travers les hôpitaux pour les mettre à disposition, de tous les territoires, y compris les territoires ruraux."

