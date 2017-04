UNE MINUTE POUR CONVAINCRE - Claire Rocher défend le programme de Nathalie Arthaud

A quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, nous donnons une minute chaque matin à un candidat ou à l'un de ses soutiens en Côte-d'Or. Aujourd'hui, c'est Claire Rocher, la représentante de Lutte Ouvrière en Côte-d'Or qui défend la candidature de Nathalie Arthaud.

Sur France Bleu Bourgogne chaque matin, nous donnons la parole à un candidat à la présidentielle ou à l'un de ses soutiens côte-d'oriens pour défendre son programme. Une minute, pas plus, pour convaincre les électeurs indécis. Claire Rocher, la représentante de Nathalie Arthaud dans le département défend sa candidate.

"Nathalie Arthaud, c'est LA candidate qui porte le combat des travailleurs. Voter, certes, ça ne changera pas notre sort, mais ne pas aller voter non plus. Il faut donc se saisir de cette occasion pour affirmer que nous avons tous droit à un emploi, que nous licencier devrait être interdit, que pas un salaire ne doit être inférieur à 1800 euros net et que nous, les travailleurs, nous devons avoir le contrôle sur les richesses puisque nous les produisons."

"Il faut se saisir de cette occasion pour affirmer que nous avons tous droit à un emploi et que nous licencier devrait être interdit" — Claire Rocher, soutien de Nathalie Arthaud

Claire Rocher rajoute que "voter Nathalie Arthaud c'est faire de ces mesures des objectifs de lutte et surtout c'est renforcer le camp des travailleurs en vue des combats que nous aurons à mener. C'est un vote de conscience et de combativité ouvrière. "

Suivre Nathalie Arthaud