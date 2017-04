UNE MINUTE POUR CONVAINCRE - François Patriat présente le programme d'Emmanuel Macron

Dernière ligne droite pour la course à la présidentielle. Nous proposons aux soutiens des différents candidats de nous dire en une minute pourquoi d'après eux il faut voter pour celui ou celle qu'ils soutiennent. François Patriat est un des soutiens d'Emmanuel Macron en Côte-d'Or.

A moins de deux semaines du premier tour de la présidentielle, nous avons demandé aux soutiens de chaque candidat de nous donner en une minute les grandes lignes de leurs programmes qui sont sensés séduire les électeurs. Aujourd'hui François Patriat, un des soutiens d'Emmanuel Macron en Côte-d'Or se prête à l'exercice.

Pour lui, le candidat d'En Marche, c'est le renouveau, avec notamment un programme social (augmentation du minimum vieillesse de 100 euros par mois, création d'un accélérateur d'associations, etc) et économique (réduction des cotisations payées par les salariés et près de 500 euros supplémentaires nets par an pour un salaire de 2200 euros nets par mois, exonération de la taxe d’habitation pour tous les Français des classes moyennes et populaires...) qui selon lui, redonnera de l'espoir aux Français.

"Il incarne l'espoir car son programme est crédible, chiffré, réalisable. Et surtout, il ne fait pas de promesses indues, il promet simplement de changer la façon de gouverner, de travailler avec des gens qui sont soit non acceptés dans la société d'aujourd'hui, soit assignés à résidence et qui souffrent et qui ne voient pas d'avenir et je crois qu'il est le seul aujourd'hui à avoir cette vision globale qui permet de redonner un espoir à la France".

