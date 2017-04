Une minute pour convaincre : "Je veux passer à 100 % d'énergies renouvelables"

Chaque jour, France Bleu Bourgogne donne la parole à un candidat pour vous convaincre sur son programme présidentiel, aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon.

À chaque jour son candidat. Aujourd'hui, dans la minute pour convaincre, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise milite pour une 6e République, et dans tous ses discours, prône l'égalité entre les êtres humains. Une égalité qui, pour lui, passe aussi par la transition énergétique et l'écologie.

Réduire la facture du commerce extérieur de la France de moitié

"Mais qui aurait imaginé que l'air qu'on respire devienne un bien rare ? Que 48 000 personnes par an décèdent prématurément en raison de la pollution de l'air ? C'est insupportable. C'est pourquoi nous voulons passer à 100 % d'énergies renouvelables, et si nous le faisons, alors nous réduirons de moitié la facture du commerce extérieur de la France qui est fait de gaz, de pétrole et d'uranium'