UNE MINUTE POUR CONVAINCRE - Maxime Thiébaut soutient Nicolas Dupont-Aignan

Dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, France Bleu Bourgogne donne chaque matin, une minute pour convaincre aux candidats ou leurs soutiens en Bourgogne. Ce dimanche, Maxime Thiébaut nous explique pourquoi il faut voter Nicolas Dupont-Aignan.

Il s'annonce lui-même comme l'outsider de cette campagne présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan, avec son mouvement "Debout la France" veut être le candidat de la rupture, le seul capable de proposer une politique différente. Sur France Bleu Bourgogne, son porte-parole en Bourgogne, Maxime Thiébaut a une minute pour nous convaincre qu'il faut voter pour lui.

"Nicolas Dupont-Aignan est le seul à ne pas être prisonnier du système et à ne pas être le candidat des extrêmes. C'est le seul à avoir un programme de bon sens qui rendra la liberté et la démocratie aux Français, qui défendra la souveraineté nationale, qui défendra les grands projets d'avenir comme la conquête de l'espace, la recherche des fonds marins, la recherche contre le cancer."

Nicolas Dupont-Aignan est un homme intègre

"Nicolas Dupont-Aignan n'est pas prisonniers des lobbyistes, des intérêts financiers et des technocrates de Bruxelles et parce que c'est un homme intègre contrairement à Monsieur Fillon qui se fait payer ses costumes ou à Monsieur Macron, le candidat de banque Rothschild. Je pense que les gens ont besoin d'un président de la République qu'ils désigneront pas amour et non par défaut et Nicolas Dupont-Aignan est le seul à incarner cela."

