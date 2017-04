UNE MINUTE POUR CONVAINCRE - Olivier Champion présente le programme de Jacques Cheminade

Dernière ligne droite pour la course à la présidentielle. Nous proposons aux soutiens des différents candidats de nous dire en une minute pourquoi d'après eux il faut voter pour celui ou celle qu'ils soutiennent. Olivier Champion est le représentant de Jacques Cheminade en Côte d'Or.

"Je dirais que séparer les banques en deux, c'est reprendre le contrôle sur les finances. Pour pouvoir faire quoi que ce soit, il faut de l'argent, et cet argent on doit pouvoir l'allouer et le mettre là où on veut pour créer quelque chose pour le futur, des routes par exemple. Et ça si on n'a pas le contrôle du financier on ne peut pas le faire."

Pour Olivier Champion, " il faut juste faire un loi qui oblige à la séparation bancaire, et après les banques n'ont plus qu'à décider si elles sont une banque commerciale ou une banque d'affaire."

L'autre point important pour Olivier Champion "c'est qu'il faut recréer des emplois. Nous voulons par exemple faire ce qu'on appelle la route de la soie. L'idée c'est de construire un pont entre l'Europe et l'Asie pour recréer une économie terrestre entre les deux continents."