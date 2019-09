Une nouvelle candidature pour les municipales à Rouen, celle de Marine Caron

On savait qu'elle y songeait depuis longtemps, qu'elle était candidate à l'investiture LREM, la conseillère départementale centriste, Marine Caron, 28 ans a franchi le pas. Elle se lance à son tour pour les municipales à Rouen.

Rouen, France

Marine Caron a officiellement annoncé sa candidature aux élections municipales à Rouen. On savait qu'elle y songeait depuis longtemps et qu'elle avait sollicité l'investiture de La République en marche, elle part finalement sans attendre de réponse. Et elle ne se lance pas seule, à ses côtés un autre candidat à l'investiture du parti présidentiel, le conseiller municipal En marche Robert Picard, 37 ans.

Derrière cette annonce, la volonté d'afficher l'union, le dialogue et le rassemblement. C'est ce que les deux têtes de liste mettent en avant derrière ce slogan "Ensemble pour Rouen". Pas de guerre d'égo martèlent-ils, la volonté d'unir les forces pour la ville ET la Métropole. Dans leur projet, à Marine la mairie, à Robert la Métropole.

Reste à savoir ce que chacun fera une fois la décision de La République en marche pour l'investiture connue. Le parti avait à trancher entre Jean-Louis Louvel, l'entrepreneur et patron de Paris-Normandie qui s'était déclaré candidat à la mairie de Rouen sur France Bleu Normandie, Marine Caron et Robert Picard. Tous sont désormais positionnés.

Jean-Louis Louvel, et le duo Caron/Picard pourront-ils s'entendre ?

Pour Robert Picard, "la division n'est pas souhaitable" à condition qu'il y ait "un même projet".

On attend désormais le positionnement du parti d'Emmanuel Macron prévu désormais le 30 septembre.