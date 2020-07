Une nouvelle gouvernance à la tête de la communauté de l'auxerrois

La concertation, l'information de tous les habitants de l'agglomération et l'implication des élus sera la marque d'une nouvelle gouvernance a rappelé d'emblée Crescent Marault, seul candidat à la présidence de la CA.

Crescent Marault pendant son discours juste après son élection à la présidence du CA © Radio France - Isabelle Rose

Crescent Marault succède à Guy Ferez à la tête de la communauté de l'Auxerrois

Élu avec 48 voix, 15 votes blancs, le nouveau président de la communauté d'agglomération de l'auxerrois veut changer de méthode et associer tous les maires aux décisions. Il a d’ailleurs réunit avant le conseil communautaire les 28 autres maires pour décider et préparer ensemble la réunion de ce vendredi.

Crescent Marault nouveau président de la CA veut changer de méthode de gouvernance Copier

Christophe Bonnefond maire de Venoy élu premier vice-président

Au coté de Crescent Marault deux vice présidents ont été élu dans la foulée: Christophe Bonnefond, maire de Venoy a été élu avec 46 voix , premier vice-président. Un symbole fort dit-il en direction des communes périphériphes et rurales, dans un esprit de construction et de rassemblement et dans un souci d'équilibre entre la ville centre et les autres communes.

Pascal Henriat, adjoint aux finances a la ville d'Auxerre a aussi été élu 2ème vice-président en charge des finances

Pascal Henriat , seul candidat au poste de deuxième vice-président a été élu avec 49 voix sur 64.

Le prochain conseil communautaire est fixé au 30 juillet. Les noms et les délégations des autres vice-présidents seront annoncés après le prochain conseil des maires fixé le 26 aout.