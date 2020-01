Avant le dépôt des candidatures à la sous préfecture de Bayonne à la fin du mois il devient de plus en plus difficile de faire le compte des candidats pour les municipales de Biarritz ! Une nouvelle liste a été présentée samedi au mur à gauche Plaza Berri de la cité impériale.

Une nouvelle liste (abertzale, écologiste et insoumise) pour les municipales 2020 de Biarritz

Biarritz, France

Une de plus ! Une nouvelle liste s'ajoute dans la bataille des municipales à Biarritz. Cette fois, elle marrie plusieurs couleurs et tendances : abertzale (nationaliste basque) écologiste et insoumise.

Les trois candidats en tête de cette liste ont été présentés hier par Euskal Herria Bai (trad : Pays Basque oui), Europe Ecologie Les Verts et la France Insoumise. Pour le moment, cette huitième liste dans la bataille des municipales de Biarritz n'a pas encore de nom officiel.

En première position se trouve le nationaliste basque Brice Morin (de l'association Biarritz Euskal Herrian), ensuite Lysiann Brao (EELV et Biarritz Euskal Herrian) et enfin Mathieu Accoh (Insoumis Biarrots).

Brice Morin (Biarritz Euskal Herrian)

Brice Morin (Biarritz Euskal Herrian)

Lysiann Brao (EELV et Biarritz Euskal Herrian)

Lysiann Brao (Europe Ecologie les Verts et Biarritz Euskal Herrian)

Mathieu Accoh (Insoumis Biarrots)

Mathieu Accoh (France Insoumise)

Désormais, on dénombre à Biarritz huit listes (sauf nouveau coup de théâtre) : Karim Guerdane, Maider Arosteguy, Guillaume Barrucq, Nathalie Motsch, Marine Batiste, Jean-Benoit Saint-Cricq, Didier Guillaume et (enfin !) celle de l'actuel maire sortant Michel Veunac.