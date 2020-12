Une nouvelle manifestation en Mayenne ce samedi pour exiger le retrait de la loi Sécurité Globale

A l'appel de plusieurs associations, syndicats et partis politiques, les Mayennais sont invités à descendre une nouvelle fois dans la rue pour dénoncer le projet de loi Sécurité Globale que ces organisations jugent liberticide.

Une nouvelle manifestation ce samedi en Mayenne contre le projet de loi Sécurité Globale à l'appel de plusieurs collectifs, associations, syndicats et partis politiques dont la Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty International, le PS et la France Insoumise. C'est cet après-midi devant la Préfecture à Laval.

La majorité présidentielle a décidé de réécrire le très controversé article 24 qui a pour but de protéger les forces de l'ordre en cas de diffusion d'images les concernant: "ça ne suffit absolument pas d'autant plus que le contenu de cet article va passer dans l'article 25 de la loi sur les séparatismes. C'était un coup de panique du gouvernement vu la mobilisation massive contre ce texte, vu l'indignation aussi avec les récentes affaires de violences policières. Ce fut une tentative pour tenter de calmer la colère. Mais ça n'a pas marché et ça a même provoqué une crise politique. Le gouvernement a réussi à se fâcher avec tout le monde" confie à France Bleu Mayenne une militante pour les Droits de l'Homme.

Le 28 novembre dernier, un premier rassemblement, dans les rues de Laval, avait réuni 1.500 personnes.