Une nouvelle page s'ouvre à Bollène avec l'élection d'Antony Zilio

Avec 51,81 % des suffrages et 204 voix d'avance la liste Ensemble pour Bollène rafle 25 sièges et n'en laisse que 7 à la Ligue du sud. C'est sans contestation qu'Antony Zilio a pu ceindre l'écharpe tricolore. Antony Zilio qui était arrivé sous les applaudissements d'une petite foule massée devant l'hôtel de ville s'est ensuite plié à l'exercice du bain de foule avant d'aller fêter sa victoire avec ses adjoints et ses supporters.

Marie Claude Bompard découvre le conseil depuis le banc de l'opposition.

Âgé de 35 ans celui qui est aussi le président de l'intercommunalité a réussi avec sa liste d'union à battre Marie-Claude Bompard qui porte elle le fanion de la ligue du sud. Après 12 ans passé dans l'opposition le nouveau maire a rappelé qu'il avait été élu pour rompre avec le passé.