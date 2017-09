Finis les panneaux "Alsace" au bord des routes, bientôt les panneaux "Grand Est"

Les panneaux routiers d'entrées de l'ex région-Alsace devraient bientôt disparaître. Aux entrées de la nouvelle région, des panneaux réglementaires « Grand Est » vont faire leur apparition. La décision doit tomber le 22 septembre. Des Alsaciens expriment déjà leur mécontentement.

Vous ne verrez bientôt plus ces fameux panneaux "Région Alsace" ornés du logo étoilé bleu et jaune sur la route et l'autoroute. Ils devraient être remplacés par des panneaux réglementaires Grand Est. La Région explique qu'elle n'a pas le choix : l'arrêté du 6 décembre 2001 définit cette signalétique des régions administratives. Mais sur les réseaux sociaux, la disparition des panneaux "Région Alsace" a fait réagir les Alsaciens.

Je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit perpétuer de toutes les manières possibles la forte identité de l'Alsace - Bernard Fischer, maire d'Obernai

Le maire d'Obernai, Bernard Fischer a tout de suite réagit sur Facebook, pour lui c'est une décision totalement scandaleuse : "On ne peut pas gommer comme ça une symbolique aussi forte que sont les panneaux routiers. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit perpétuer de toutes les manières possibles la forte identité de l'Alsace. On doit le respect à notre histoire, notre identité, à notre culture et tout simplement le respect aux habitants de l'Alsace. " Le maire d'Obernai va proposer aux présidents du conseil départemental du Bas Rhin et du Haut Rhin de rajouter le panneau Alsace sous leurs panneaux. Sur twitter, élus

Un investissement de 150 000 euros pour la Région Grand Est

Ces panneaux sont à la charge des collectivités. Cela représente un investissement de 150 000 euros pour la Région Grand Est. Sur twitter, élus et citoyens ne comprennent pas l'investissement.

Dépenser 150 000€ pour enlever les panneaux #Alsace et les remplacer par #GrandEst ? Tout ça pour le rechanger dans deux ans... honteux ! — JoReutenauer (@JoReutenauer) September 12, 2017

La Région veut tout de même maintenir "la signalisation touristique des anciens territoires". On pourra donc retrouver le terme "Alsace" sur des panneaux « d'indications culturelles ou touristiques d'intérêt général et permanent" avec une partie en langue régionale. Un rapport sera soumis au vote de l’assemblée régionale lors de la Commission permanente du 22 septembre prochain, pour la mise en place de cette signalétique.