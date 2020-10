Une nouvelle taxe communale à Montargis électrise le débat politique

C’est une nouvelle taxe municipale qui fait polémique à Montargis. La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). Cet impôt indirect au bénéfice des communes a été instauré en janvier 2011 dans le cadre de la Loi NOME. Sa mise en place pour la première fois à Montargis à partir du 1er janvier prochain a été votée en conseil municipal le 21 septembre dernier. Cette décision ne passe toujours pas du côté de l’opposition.

Véritable racket pour l'opposition

Calculée sur la consommation et non sur les revenus, l’opposition municipale montargoise est vent-debout face à ce nouvel impôt indirect. Le taux de la TCCFE est fixé par chaque commune via son conseil municipal, dans la limite d’un coefficient multiplicateur entre 0 et 8,5. La majorité municipale a choisi le coefficient le plus haut soit 8,5. A l'arrivée, cette taxe va coûter en moyenne par an aux montargois(es) entre 100 et 150 euros. "Il s'agit d'un véritable racket, un véritable coup porté au porte-monnaie des montargois" s'insurge Bruno Nottin. "C'est une taxe qui est profondément injuste" rajoute l'élu communiste d'opposition. "Ceux qui sont les plus mal logés dans des passoires énergétiques avec des fenêtres qui ne sont pas doublées et des vieux chauffages électriques, ce sont eux qui vont payer le plus cher" précise-t-il. De son côté Benoit Digeon justifie la mise en place de cette nouvelle taxe par le manque actuel de recettes fiscales. "Il n'y a aucun espoir que notre fiscalité augmente, nos taxes sont contraintes, la taxe foncière est au maximum donc _la seule solution pour s'en sortir aujourd'hui, pour régler les dépenses courantes, c'est de créer cette taxe_" indique le maire L.R de Montargis.

Recrutement de six policiers municipaux

Avec cette nouvelle recette fiscale, estimée à 300 000 euros dans les caisses de la mairie, Benoit Digeon entend recruter six nouveaux policiers municipaux. Trois cette année, trois l'an prochain. "Nous avons perdu dix à quinze agents de police nationale au commissariat qui ne peut plus mener toutes ses missions et si l'on veut que la sécurité soit assurée dans la zone police de Montargis, il est nécessaire que la police municipale augmente ses effectifs" assure le maire de Montargis. Bruno Nottin ne croit absolument pas à cette volonté du chef de la majorité montargoise. "La réalité c'est qu'avec cette taxe, Benoit Digeon fait financer une partie des dépenses de luxe comme par exemple les travaux de la place de la République, Boulevard des Belles-Manières qui vont coûter 7 millions d'euros" affirme le conseillé municipal du parti communiste. Et Bruno Nottin de fustiger la majorité municipale de Montargis "de l'argent il y en a pour les travaux et après _on fait les poches des montargois_"...