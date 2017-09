Une page se tourne à Couzeix où Jean-Marc Gabouty quitte son fauteuil de maire

Frappé par la loi sur le cumul des mandats, Jean-Marc Gabouty a dû choisir entre sénateur et maire, et c'est finalement son siège de parlementaire qu'il a voulu conserver.Un tournant pour cette commune de l'Agglomération de Limoges où Jean-Marc Gabouty vient de passer la main à son premier adjoint

Conseiller municipal pendant 12 ans, puis maire durant 22 ans, Jean-Marc Gabouty, le maire emblématique de Couzeix, vient donc de céder son fauteuil de maire à Michel David, son premier adjoint qui pour sa part est entré au conseil municipal de la ville en 2001. Jean-Marc Gabouty a dû faire ce choix contraint par la loi sur le non cumul des mandats. Une loi qu'il n'approuve pas. "Je la trouve non seulement injuste mais stupide, alors que rien n'empêche le maire d'une grande ville d'être président d'une agglomération et même président du Conseil d'administration d'un CHU" explique le sénateur centriste de la Haute-Vienne.

Les habitants de Couzeix comprennent son choix mais se disent déçus

"Ma plus grande satisfaction c'est l'humain, les rapports que j'ai pu avoir avec les habitants" avoue Jean-Marc Gabouty mais qui ne quitte pas totalement la mairie puisqu'il va rester conseiller municipal.