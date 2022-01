Une page se tourne devant la mairie de Limoges où les plaques au nom de Jacques Chirac ont été installées

Les plaques "Square Jacques Chirac" sont en place devant la mairie de Limoges. Elles ont été installées ce mardi et sont donc bien visibles des Limougeauds. La décision votée en décembre dernier lors du Conseil municipal de Limoges avait suscité une vive réaction dans les rangs de l'opposition de gauche mais la majorité de droite avait assumé pleinement sa volonté de rebaptiser le square situé devant l'hôtel de ville "Square Jacques Chirac.

Un square qui jusqu'alors s'appelait Léon Betoulle, du nom de l'ancien maire socialiste de Limoges qui est resté en place de 1941 à 1956 mais avec une interruption durant la deuxième guerre mondiale.

Il représentait quand même beaucoup de choses pour Limoges - une habitante

S'il y a quelques semaines, le changement de nom du square avait suscité pas mal de réactions notamment sur les réseaux sociaux, aujourd'hui les Limougeauds rencontrés devant la mairie ne semblent pas vraiment bouleversés même si dans les générations les plus anciennes Léon Betoulle a marqué les esprits comme le confie cette habitante. "Je me souviens l'avoir vu quand j'avais 5 ans, il représentait pour Limoges plein de choses et il est resté maire très longtemps" et pour cette autre Limougeaude : "Je ne vois pas pourquoi on change c'était bien Léon Betoulle" mais elle reconnait que les gens ne savaient pas que le square s'appelait Léon Betoulle.

Un petit coup politique porté à l'histoire de Limoges

Si du coté de la majorité municipale de droite, on assume totalement cet acte politique, on ne compte pas non plus revenir sur cette polémique. Mais du côté de l'opposition de gauche, la décision de rebaptiser ce square Jacques Chirac est aujourd'hui encore vécue comme "un petit coup politique porté à l'histoire de Limoges" souligne Thierry Miguel, le chef de file de l'opposition. 'Il n'y a pas d'attachement politique de Jacques Chirac à la ville de Limoges contrairement à Léon Betoulle qui a été maire pendant 37 ans, il a été un maire constructeur et il a beaucoup fait pour la réalisation de logements sociaux à Limoges" souligne Thierry Miguel.

La stèle en hommage à Léon Betoulle toujours en place à côté de l'hôtel de ville de Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

Mais les nostalgiques de Léon Betoulle peuvent se consoler avec la stèle à son nom toujours en place à côté de la mairie. Une stèle qui aurait toutefois besoin d'être restaurée. Certaines lettres du nom de l'ancien maire socialiste ont disparu. De quoi peut-être animer un nouveau débat au conseil municipal.