Une partie du centre ville de Marseille interdit aux rassemblements ce samedi

Marseille, France

Beaucoup s’interrogent sur l'efficacité d'un tel arrêté , car il ne concerne pas l'ensemble du centre ville.Un centre ville déjà très impacté par les 18 weekends de mobilisation des gilets jaunes .

Pour être précis toutes les manifestations,( les gilets jaunes ont prévu de manifester à 14 heures sur le vieux port ) sur la voie publique dans la rue Fort Notre-Dame sont interdites de 13h00 à 00h00 ainsi qu'à l’intérieur du périmètre délimité par le Cours Pierre Puget, le boulevard Notre Dame, le boulevard de la Corderie, et plusieurs artères autour. Le préfet a pris à cette décision suite aux renseignements à propos d'une manifestation de l’ultra gauche Marseillaise contre le racisme et l’antisémitisme. Elle n’a pas donné lieu à déclaration et elle pourrait se diriger dans le secteur concerné vers le local d'un groupuscule d’extrême droite « Bastion social Marseille ». Des heurts se sont déjà produits sur ce type de rassemblement.Du coup un éventuel déplacement de la manifestation des gilets jaunes annoncée sur le vieux port vers ce secteur est interdit .

Concrètement environ 150 forces de police et de gendarmerie seront mobilisées selon la préfecture .Sur le secteur concerné , la circulation des piétons et des véhicules n'est pas interdite .Des commerçants mais aussi le président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence regrettent que cette interdiction ne concerne qu'une partie de l'hyper centre .