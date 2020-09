"Amiens va rayonner" pour Bruno Bienaimé, le référent de la République en Marche dans la Somme

Plusieurs membres du gouvernement et plus de 400 membres du parti de la majorité sont attendus à Mégacité. Barbara Pompili ex-députée de la Somme et ministre de l'écologie, Amélie de Montchallin en charge des affaires européennes ou encore le minsitre de la santé Olivier Véran seront présents. Jean Castex est à l'isolement. Le premier ministre devrait quand même faire un discours en visioconférence, en fin d'après-midi.

"C'est bien sûre une déception" commente Bruno Bienaimé, le référent de La République en Marche dans la Somme. Le but de ces séminaires c'est avant tout de travailler sur les problématiques actuelles, la transition écologique te le retour à l'emploi.

La République en Marche est le premier parti du département de la Somme avec plus de 2600 adhérents "mais il n'y pas d'élus dans les mairies" reconnaît Bruno Bienaimé. "On est un mouvement très jeune, et on est sur une forme d'implantation territoriale."