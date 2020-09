Une petite centaine de personnes devant la Préfecture de Guéret pour la rentrée sociale

Une petite centaine de personnes se sont réunies devant la Préfecture de la Creuse à Guéret ce jeudi matin à l'appel de la CGT, de FO et de la FSU. Les syndicats craignent les conséquences sociales des crises sanitaires et économiques entraînées par le COVID-19.

Le plan de relance du gouvernement notamment est critiqué par Laurent Margueritat, le secrétaire général de la CGT en Creuse :

"On distribue de l'argent aux grandes entreprises sans contreparties. On irrigue le système capitaliste financier d'argent en espérant que la machine économique va redémarrer. On a vu depuis des années depuis la crise financière de 2008, le CICE, les différents systèmes d'accompagnement mis en place par ces gouvernements que les emplois promis n'étaient pas là. Pour la transformation qui est nécessaire par rapport à ce qu'a mis à jour cette crise du COVID, on est loin du compte. Ou est l'accompagnement des très petites entreprises pour qu'on maintienne l'emploi le plus longtemps possible. Il faut qu'on leur permette de passer ce cap là parce que les emplois qui sont dans les TPE, ils sont pas délocalisable. C'est pas un maçon qui va faire un plan social, par contre c'est pas le maçon qui va recevoir l'argent du plan de relance".

Sébastien Trocellier, secrétaire départemental de FO, se demande si la Creuse pourra gérer une deuxième vague de COVID-19 :

"Si on a une deuxième vague en Creuse, je ne sais pas quel plan d'action sera mis en place en Creuse, mais j'ai peur que ça ne soit pas comme la première vague. On manque toujours de personnel. Le CH de Guéret lance un appel à candidature pour des infirmières, si le COVID arrive, est-ce qu'il y aura assez de personnel ?"