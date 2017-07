Une pétition contre l'augmentation des indemnités des élus de l'agglomération de Saint-Avold

Près de 500 personnes ont signé une pétition lancée par l'association des contribuables du Pays naborien contre l'augmentation des indemnités des élus de la communauté d'agglomération de Saint-Avold Centre mosellan. 14 d'entre eux ont vu leur rémunération brute augmenter entre 22 et 78% sur 6 mois.

Les indemnités de 15 élus de la communauté d'agglomération de Saint-Avold Centre mosellan font grincer des dents. Sur 6 mois, 14 d'entre eux ont vu leur rémunération brute augmenter entre 22 et 78%. C'est ce que dénonce notamment l'association des contribuables du pays naborien qui a lancé une pétition via son site internet "Le petit Naborien". Elle a récolté près de 500 signatures. Dans un contexte de moralisation de la vie politique, le vice-président de l'association, Richard Bouziges estime que "ce sont les contribuables qui mettent la main au porte-monnaie puisque les taxes locales augmentent".

Même si cette augmentation de rémunération des élus est légale, certains habitants se disent choqués. Cette forte augmentation est justifiée par les élus en raison de la fusion de deux communautés de communes en une seule communauté d'agglomération en début d'année. Une fusion qui a pour effet d'élargir les compétences et donc le travail des élus explique le maire de Porcelette, Eddie Muller: "Nous faisons environ 20.000 km par an pour nos fonctions au sein de la communauté d'agglo. Et nos indemnités servent à payer ces frais de transport".