Une pétition et une tribune en soutien à la préfète d'Indre-et-Loire après l'annonce de son départ controversé

La Charente se mobilise pour Marie Lajus. Un peu plus d'une semaine après l'article du Canard Enchainé dénonçant l'éviction de la préfète d'Indre-et-Loire par Gérald Darmanin, sous la pression d'élus tourangeaux, la riposte s'organise.

Une pétition est en ligne depuis quatre jours. Elle a déjà recueilli plus de 350 signatures . Une pétition lancée par Christophe Monteiro, citoyen et directeur d'une structure sociale et culturelle en Charente qui a croisé à plusieurs reprises la préfète, là où elle servait avant son arrivée à Tours en 2020. "Son départ ne me paraît pas normal. C'est une sorte d'injustice. Des injustices j'en combats chaque jour et cela peut arriver à une préfète. Elle a changé beaucoup de choses en Charente et on parle encore d'elle aujourd'hui".

L'homme ne s'arrête pas là, puisqu'il est à l'initiative avec d'autres, d'une tribune qui devrait être publiée en fin de semaine dans le journal Le Monde pour appeler à plus de clarification dans cette affaire. Parmi les signataires, des personnalités de Charente dont la sénatrice Nicole Bonnefoy.

"Je connais cette préfète qui a été une préfète exemplaire chez nous comme dans d'autres départements. Je ne comprends pas qu'elle puisse ainsi être mise au pilori pour simplement avoir, de ce que je comprends, fait appliquer la loi", précise la responsable politique. Elle aussi a décidé de monter au créneau avec l'envoi d'une lettre, toujours sans réponse, adressée à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.

Un nouveau #MeToo politique ?

Nicole Bonnefoy a également écrit à Emmanuel Macron. "J'ai rappelé au président de la République que Marie Lajus était en Charente en 2018, où avec une grande fermeté pendant la crise des gilets jaunes, elle avait géré cette affaire sordide de la décapitation de l'effigie d'Emmanuel Macron. Ironie du sort, c'est aujourd'hui elle que ce gouvernement décapite. Cela me met hors de moi", ajoute-t-elle.

Nicole Bonnefoy qui voit dans cette affaire un nouveau #Me Too politique et qui espère également être entendu par la première ministre. Elisabeth Borne a qui elle demande le réexamen du cas Lajus.

"Vive la presse, vive la presse libre"

Des soutiens qui se multiplient alors que la polémique est relancée ces derniers jours avec une vidéo de 17 secondes, sur le réseau social Twitter. On y voit Marie Lajus lors de son pot de départ en préfecture, brandir, sous les sifflements et applaudissements un cadeau, un cadre en s'exclamant "vive la presse, vive la presse libre". Dans ce cadre, se trouve en fait le fameux article du Canard Enchainé qui revenait sur les raisons de son départ d'Indre-et-Loire.

Une scène qui questionne. Mais du coté de certains responsables politiques tourangeaux, on refuse tout commentaire.

La vidéo, elle, détonne sur les réseaux sociaux, sans l'accord de son auteur, Christophe Monteiro, venu de Charente pour assister à l'évènement. Il assure avoir publié la vidéo sur son compte Facebook avant de la supprimer rapidement pour éviter d'alimenter un peu plus la polémique.