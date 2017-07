Une pétition pour changer le nom des Pyrénées-Orientales

Le mouvement "Oui au Pays catalan" vient de lancer une pétition sur internet pour modifier le nom du département. Les militants aimeraient transformer les Pyrénées-Orientales en Pays Catalan.

Un an après sa création et après une première pétition pour refuser "Occitanie" comme nom de Région, le mouvement Oui au Pays Catalan repart au combat mais cette fois à l'échelle départementale. Avec 800 adhérents revendiqués, le parti vient de lancer une nouvelle pétition pour modifier le nom du département.

"Pour le nom de la Région, ça fait longtemps que la chose est entendue" explique Jordi Vera, le coordinateur général du mouvement. "Pour le département, nous méritons désormais d'avoir un nom qui nous identifie : Pays Catalan tout simplement ! Nous savons qu'à l'avenir les départements risquent de disparaître ou de fusionner entre eux. Avec ce nom, une union avec l'Aude serait impossible ! Madame la Présidente du Conseil départemental vous devez prendre vos responsabilités !"

"Pour un élan nouveau"

"On a besoin d'affirmer une identité" renchérit Jean-Luc Pujol, maire de Fourques et membre de Oui au Pays Catalan. "Pyrénées-Orientales c'est difficile à situer géographiquement (sic). A l'époque de l'Europe on ne peut pas se permettre d'avoir une zone économique qui ne soit pas identifiable. Le département Pays Catalan ça aurait du sens ! Ça pourrait nous donner un élan nouveau à condition d'avoir en même temps un rebond économique."