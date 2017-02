Une pétition pour faire reconnaître le vote blanc

Voter blanc, pour protester, l'envie est souvent là. Mais ce vote ne pèse pas dans les élections. Une nouvelle pétition circule en ce moment sur internet pour qu'il soit pris en compte dans les suffrages exprimés dans toutes les élections.

"Voter blanc, oui j'ai envie ... mais ça ne sert à rien". Cette réflexion, vous êtes beaucoup à l'avoir déjà eue. Différent du vote nul, il permet de dire "je veux participer mais ce que vous me proposez ne me convient pas". Sauf que ce vote n'est pas pris en compte. Il est comptabilisé à part des votes nuls, mais ce n'est pas un suffrage exprimé.

Il ne vaut pas plus qu'un bulletin nul, un bulletin raturé par exemple, et pas plus non plus qu'une abstention, alors qu'il est, pour ceux qui choisissent de voter blanc, un véritable engagement militant.

Les candidats eux-mêmes tentés par le vote blanc

Une nouvelle pétition sur change.org circule en ce moment pour réclamer sa prise en compte dans toutes les élections. Mi-février, déjà, sur France Bleu Provence, la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône Samia Ghali a elle-même laissé entendre qu'elle pourrait voter blanc aux prochaines élections.

Un vote qui pourrait déjà donner moins de légitimité à celui ou celle qui est élu. Et en poussant la logique jusqu'à l'absurde, avec un vote blanc qui l'emporterait avec plus de 50% des suffrages, le scrutin serait annulé, et les candidats obligés de revoir leur copie.

Selon Sébastien Barles, porte-parole en PACA d'Europe Ecologie les Verts, l'idée est intéressante mais a ses limites : "il faut le faire, mais ce n'est pas une réponse suffisante pour répondre à la crise démocratique actuelle. C'est une piste qu'il faut emprunter, mais il faut également inventer de nouveaux mécanismes pour permettre au citoyen d'être plus associé au processus de décision."