Le maire des Herbiers lance une pétition pour la réouverture du Puy du Fou. Véronique Besse ne comprend par pourquoi l'Etat tarde à donner l'autorisation. L'élue vendéenne dit avoir reçu le soutien de tous les parlementaires vendéens, députés et sénateurs ainsi que des président et présidente du département et de la région des Pays de la Loire. La pétition sur internet comptait plus de 3500 signatures, mardi soir.

"Il y a moins de risques à fréquenter les allées du Puy du Fou que le métro parisien"

Pour Véronique Besse, le parc est prêt. "Ils savent gérer" assure l'élue vendéenne pour qui il n'y a aucune raison de retarder l'ouverture. "Le Puy du Fou a tout prévu pour accueillir ses visiteurs dans des conditions sanitaires optimales. Il y a moins de risques à fréquenter les allées du Puy du Fou que le métro parisien" écrit Véronique Besse. Le maire des Herbiers met en avant l'enjeu économique pour sa ville et la région. Le Puy du Fou, c'est 2500 emplois directs, et 4500 emplois indirects.