Une plaque en l'honneur de Jacques Chirac va être apposée sur le siège qu'il occupait à l'Assemblée nationale

Jacques Chirac fait son retour à l'Assemblée nationale, ce mercredi ! A trois jours du premier anniversaire de sa mort, le 26 septembre 2019, l'ancien président de la République sera honoré dans l'hémicycle où il a longtemps siégé comme député de la troisième circonscription de Corrèze.

Une plaque apposée à la place qu'il a occupé le plus longtemps

Une plaque sera ainsi apposée, à 10h30, à la place numéro 99. C'est celle qu'il a occupé le plus longtemps. Et c'est désormais celle de François Cornut-Gentille, député Les Républicains de Haute-Marne depuis 1993.

Il a été mon patron pour les premières élections

Il aura désormais une plaque en l'honneur de Jacques Chirac à sa place. "Cela procure de l'émotion" confie-t-il à France Bleu, "quand je me suis engagé en politique dans les années 90, c'était _sous l'égide de Jacques Chirac_. Il a été mon patron pour les premières élections auxquelles je me suis présenté".

François Cornut-Gentille décrit d'autres "liens particuliers" avec l'ex président, rappelant l'avoir accueilli "très régulièrement en tant que député de Colombey-les-Deux-Églises" pour des cérémonies en mémoire de Charles de Gaulle.

Au moment où il était au plus bas dans les sondages avant la présidentielle de 1995...

"J'étais dans son parti, je l'ai côtoyé, j'ai participé à ses campagnes électorales pour les présidences de la République" continue le député Les Républicains de Haute-Marne, citant aussi un souvenir. "Au moment où il était au plus bas dans les sondages avant la présidentielle de 1995, il avait invité un certain nombre de députés à l'hôtel de ville" se souvient François Cornut-Gentille, "mais _vu la situation, beaucoup n'étaient pas venus_. La table était à moitié vide. Pour ceux présents, il avait été éblouissant en expliquant pourquoi Jacques Delors ne se présenterait pas, et pourquoi il battrait Édouard Balladur. Nous étions sortis en nous disant : 'on va peut-être perdre avec lui, mais c'est quelqu'un de formidable et on ne lâchera pas'. Tout le monde connaît la suite".

Claude Chirac présente à la cérémonie

Cette plaque en mémoire de Jacques Chirac sera la soixante-cinquième apposée dans l'hémicycle, dont quarante-cinq rendent hommage à des députés morts pour la France. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le président des Républicains, Christian Jacob, ainsi que Claude Chirac, la fille de l'ancien président de la République, seront de la cérémonie.