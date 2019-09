Municipales à Montpellier : une primaire chez les Verts pour choisir leur candidat-e

EELV organisera une primaire mi octobre à Montpellier pour choisir sa tête de liste pour les municipales.Pour l'instant deux candidats sont déclarés, l'ancien député Jean-Louis Roumégas et un binôme composé de Clothilde Ollier future ex maire de Murles et Manu Raynaud porte parole du parti.

Montpellier, France

Depuis la publication du sondage BVA pour le journal La Tribune et la chaîne Public/Sénat jeudi, les écologistes sont gonflés à bloc. Ils sont crédités de plus de 20 % au premier tour, au coude a coude avec le maire sortant de Montpellier Philippe Saurel. "Ce sondage a été fait sans tête de liste pour EELV, cela prouve la volonté des électeurs d'aller avant tout vers l'écologie . Il y a un basculement qui est en train de se faire donc c'est une très bonne nouvelle" se réjouit Manu Raynaud porte parole EELV à Montpellier qui sera associé à Clothilde Ollier pour la primaire. Clothilde Ollier est la future ex maire de Murles (Hérault) première commune du département a avoir pris un arrêté anti pesticides.

Un travail d'équipe

Clothilde Ollier promet "6 ans d'écologie a fond, on ne peut plus se permettre d'une écologie à petits pas. Tout le monde a vu les 45 degrés cet été, les dérèglements, il faut de vraies mesures, _les petits gestes ne suffisent plus"_.

Clothilde Ollier sera la tête de liste en cas de victoire mais pour l'instant elle défend l'idée du binôme " C'est notre manière de faire chez EELV, le binôme, la parité, le travail en équipe, il n'y a pas une personne seule qui sait tout". Toute l'équipe travaille actuellement à l'élaboration d'un programme. Pas de propositions concrètes dévoilées pour l'heure mais "la sécurité avec une approche écologique est une priorité " précise le conseiller régional d'Occitanie Christian Dupraz. Il estime, par ailleurs, que la proposition de Mickaël Delafosse ( candidat de la Gauche) sur la gratuité des transports n'est pas une bonne idée.

Je préfère une ligne de tramway supplémentaire et des tarifs sociaux pour les plus modestes que la gratuité des transports pour tous qui coûtera 200 millions d'euros sur le mandat, Christian Dupraz

Une primaire ouverte

La primaire est programmée mi octobre (sans doute le 12 ou le 13), elle sera ouverte à tous les électeurs de la ville de Montpellier qui devront au préalable s'inscrire sur le site votezpourleclimat.fr. L'ancien député Jean-Louis Roumégas est l'autre candidat déclaré pour cette primaire. Dans un communiqué publié en réaction au sondage il se réjouit que "le temps de l'écologie est venu".

