Une proposition de loi pour rendre le drapeau européen obligatoire sur les mairies, les députés divisés

Le drapeau européen sera-t-il bientôt affiché au fronton de toutes les mairies, aux côtés du drapeau français ? Les députés de l'Assemblée nationale débattent de cette proposition de loi, qui divise au sein même de la majorité, ce mardi en fin de journée, alors que la Journée de l'Europe est célébrée ce 9 mai. Le groupe Renaissance, issu de la majorité présidentielle, propose de rendre obligatoire le drapeau européen au fronton des mairies. L'opposition, mais aussi des membres de la majorité comme le Modem, sont contre.

Les premiers débats ont même tourné court la semaine dernière sur ce texte, avec l'adoption en commission d'amendements de suppression de son article unique, qui avaient été déposés par La France Insoumise et le Rassemblement national. Les députés Modem se sont abstenus au moment du vote, au grand dam de leurs alliés de la majorité présidentielle.

Officialiser "une pratique répandue"

Pour le groupe Renaissance, ce texte à la "portée éminemment symbolique" vise à "conforter un usage républicain" et à "consacrer une pratique qui est répandue", plaide son rapporteur, le député macroniste Mathieu Lefèvre. Le député du Val-de-Marne défend l'importance de "rappeler les valeurs auxquelles nous sommes attachés", dans le contexte du Brexit et de la guerre en Ukraine.

Actuellement, la seule obligation en matière de pavoisement figure dans le Code de l'éducation : il pose une obligation d'apposer les drapeaux tricolore et européen sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat.

Un texte "inutile" pour les oppositions, "pas une priorité" pour le Modem

Mais les oppositions ont critiqué en commission "l'inutilité" du texte. Antoine Léaument, de La France insoumise, a fustigé une tentative de diversion de la crise des retraites. "Comme vous ne savez plus quel texte faire passer pour tourner la page, vous nous ensevelissez sous des textes sans consistance et sans intérêt", a-t-il lancé, jugeant la mesure "contraire au principe de la libre administration des communes".

Le député RN Thomas Ménagé, dont le parti conteste la pertinence du symbole européen, a lui aussi critiqué une "nouvelle obligation inutile".

"Il y a peut-être plus urgent que ça!", avait aussi lancé le député LR Philippe Gosselin, tandis que d'autres se sont inquiétés du coût pour certaines petites communes.

Au sein de la majorité, Elodie Jacquier-Laforge, du MoDem, a rappelé "l'attachement à l'Europe" de sa formation. Mais elle s'est aussi interrogée sur l'utilité d'un texte qui "ne répond pas aux préoccupations de nos compatriotes". "Nous considérons que ce n'est vraiment pas une urgence", a admis ce mardi matin sur franceinfo Jean-Louis Bourlanges, député MoDem des Hauts-de-Seine et président de la Commission des Affaires étrangères. Pour l'élu, "les Français attendent beaucoup de choses du gouvernement", mais pas forcément cette mesure jugée non "fondamentale par les temps qui courent" et non "prioritaire". Jean-Louis Bourlanges parle d'ailleurs "d'enjeux extrêmement secondaires".

Ne pas empêcher les drapeaux régionaux

Pour lui, le pavoisement ne doit pas passer "par des mesures introduisant de l'obligation et de la contrainte". Surtout, l'élu ne veut pas que "ça empêche les mairies de mettre d'autres formes de pavoisement". Il cite notamment l'exemple des drapeaux régionaux "comme c'est le cas en Bretagne".

Malgré tout, et pour éviter de créer de la confusion, le groupe MoDem va "voter" ce texte, explique le député, "parce que ce serait mal compris que le Modem prenne ses distances par rapport à un projet européen".