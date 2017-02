Une quarantaine d'assistants parlementaires pour les élus de la Loire

Il y a en France 3000 assistants parlementaires. Une quarantaine sont attachés au service de députés et sénateurs de la Loire. Des hommes et des femmes qui ne vivent pas bien les révélations autour de l’affaire Fillon.

Le scandale provoqué par les révélations du Canard enchaîné, qui accuse François Fillon d'avoir embauché sa femme Penelope comme assistante parlementaire pour un salaire allant jusqu'à 7.900 euros met en lumière le travail des collaborateurs des élus. Et un chiffre marque : environ 20% des députés travaillent en famille. C'est en tout cas le chiffre avancé par le site Médiapart : d'après ces documents, en 2014, 10 à 15% des 900 parlementaires de l'Hexagone avaient un collaborateur du même nom. Les chiffres sont particulièrement élevés à l'Assemblée. En 2014, il y avait 52 épouses, 28 fils et 32 filles de députés.

Certains expliquent que « jamais » ils ne pourraient embaucher un membre de leur famille. C’est le cas de François Rochebloine qui raconte sa femme professeur d'allemand. Paul Salen lui a un fils qui aurait pu. Il faisait du droit. Mais le député n'en voulait pas. "Je préférais qu'il se concentre sur ses études" reprend l'élu. Dino Cinieri fait aussi le compte. Il a 3 assistants parlementaires sur Firminy et un mi-temps à Paris. « Mais ni cousin ni fils » insiste t-il. Jean-Louis Gagnaire emploie son fils dans sa permanence le samedi matin en plus de 3 assistants. Il gagne 206€ précise le député. Enfin Maurice Vincent, le sénateur a lui travaillé avec son épouse. « Un mi-temps de 2011 à 2014 notamment pour gérer la réserve parlementaire.» Le tout payé autour de 1000 € euros par mois selon le sénateur. Quant à la nouvelle sénatrice Evelyne Rivollier, son unique collaboratrice n'a pas encore de numéro de téléphone. Mais elle a choisi une ancienne assistante au département. « C'est un vrai métier. Il me fallait quelqu'un d'expérience. »

Des assistants parlementaires qui font un travail pas toujours simple, dans des conditions assez précaires parfois. Et pour ceux qui exercent la profession, l'affaire Fillon donne une très mauvaise image de leur travail.