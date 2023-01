Une quarantaine d'élus de Seine-Saint-Denis appellent à la mobilisation contre la réforme des retraites

Une quarantaine d'élus de gauche de Seine-Saint-Denis ont annoncé, ce mercredi 11 janvier, leur rejet de réforme des retraites voulu par le gouvernement . Maires, députés et conseillers régionaux notamment ont signé un texte en soutien à la mobilisation du 19 janvier des syndicats contre le projet présenté mardi par Elisabeth Borne.

Les signataires, dont Stéphane Troussel, le président du département, Clémentine Autain, députée, ou Patrice Bessac, maire de Montreuil et président d'Est-Ensemble disent "non à cette réforme injuste et brutale des retraites", qui va selon eux "frapper d'abord celles et ceux qui ont commencé à travaillé tôt, sur des métiers durs, notamment les femmes aux parcours plus hachés." Un "combat crucial" dans le département le plus pauvre et le plus jeune de France qui "paiera le prix fort de cette réforme".

"Faire reculer le gouvernement"

Les élus annoncent donc qu'ils seront dans la rue le 19 janvier aux côtés du mouvement intersyndical et affirment pouvoir "faire reculer le gouvernement". "Les Françaises et les Français sont très majoritairement contre cette réforme, les syndicats sont pour la première fois depuis plus de 10 ans à l'unisson, et la gauche unie fait bloc", écrivent-ils.