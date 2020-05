Une quarantaine de recours déposés en Drôme Ardèche contre le premier tour des municipales

A partir de ce samedi 23 mai et jusqu'au 28, les conseils municipaux élus dès le premier tour sont officiellement installés. Enfin! deux mois et demi après le premier tour!

La crise sanitaire liée au coronavirus est passée par là. C'est d'ailleurs bien cette épidémie qui explique un nombre important de recours déposés après ce scrutin, auprès de la justice administrative. 20 recours dans la Drôme, 19 en Ardèche.

Dans de nombreux cas, ces "réclamations" ont un lien avec le COVID19. Le premier tour s'est déroulé le 15 mars ... à 2 jours du début du confinement. Mais la crainte d'être contaminé incitait déjà certains électeurs à ne pas se déplacer. Ça a faussé le scrutin, estime une majorité de requérants.

Une abstention contrainte" - Un candidat de la liste AVEC à Valence

Il y a eu 9 recours rien qu'à Valence, où le maire LR, Nicolas Daragon a été réélu dès le premier tour. Des recours déposés essentiellement par des sympathisants de la liste AVEC de la France Insoumise et d'Europe Ecologie les Verts. Sur cette liste, Eric Gordien, juriste, estime que l'abstention a fait du tort à l'élection. "L'abstention ne conditionne pas la validité d'un scrutin, mais là, l'abstention a été contrainte car certains électeurs, âgés, fragiles, ou apeurés, n'ont pas pu se déplacer", explique-t-il. A Valence l'abstention a atteint 64%. "Les électeurs étaient soumis à deux injonctions contradictoires : allez voter pour faire votre devoir de citoyen. Et restez chez vous pour ne pas être contaminé et limiter la propagation du virus".

A Montélimar, où un deuxième tour doit avoir lieu, c'est à l'extrême droite que le mécontentement s'exprime : Raphaël Rosello, éliminé, estime que la participation n'était pas assez importante et que le résultat ne reflète pas ce qu'il aurait été sans coronavirus.

On peut aussi citer Donzère, Saulce, Albon ou Alixan. Ou en Ardèche, Cornas, Lamastre, Bourg-Saint-Andeol, ou Ruoms. Dans la quasi totalité des cas, c'est un membre de la liste battue qui porte réclamation auprès du tribunal administratif.

Des recours peuvent d'ailleurs encore être déposés jusqu'à lundi 25 mai à 18h. En revanche, ils ne seront pas examinés tout de suite. La justice a jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour pour trancher. Et à ce stade on ne sait pas encore quand se tiendra ce deuxième tour.

Les recours déposés au 20 mai 2020

20 recours dans la Drôme

- Saulce

- Marsanne

- Bouvante

- Vinsobres

- Albon

- Valence (9)

- Alixan

- Suze-la-Rousse

- Montélimar

- Clérieux

- Donzère

- Tulette

19 recours en Ardèche

- Saint-Montan

- Alboussière

- Lalevade d'Ardèche

- Cornas (2)

- Juvinas

- Roiffieux

- Lamastre

- Saint-André-en-Vivarais (2)

- Sablières

- Montréal (2)

- Saint-André de Cruzières

- Saint-Romain de Lerps

- Bourg-Saint-Andéol

- Ruoms

- Saint-Paul le Jeune

- Saint-Martin de Valamas