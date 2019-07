Une quinzaine de salariés de la com-com Monts et Vallées Ouest Creuse détricotent devant la préfecture

La première réunion sur la scission de Monts et Vallées Ouest Creuse a eu lieu ce vendredi matin, entre la Préfecture et des élus. Une quinzaine de salariés de la com-com se sont postés à l'entrée de la Préfecture pour alerter sur les conséquences humaines de cette défusion.

Guéret, France

Aiguilles et pelotes de laine à la main, une quinzaine de salariés de la com-com Monts et Vallées Ouest Creuse se sont postés à l'entrée de la Préfecture de Creuse ce vendredi matin. En détricotant (après avoir tricoté), ils veulent symboliquement alerter sur les conséquences humaines de la scission de leur com-com.

Les mois qui viennent s'annoncent difficile : la scission deviendra effective le 1er janvier prochain. D'ici là il va falloir régler de nombreuses questions. Une première réunion a eu lieu ce vendredi matin pour débuter les discussions entre la Préfecture et les élus.

La com-com emploie environ 70 salariés. Où travailleront-ils après la défusion ? Pour ceux qui étaient déjà agents dans les 3 anciennes communauté de communes, la réponse est simple : ils y retourneront. Mais 10 personnes environ n'ont pas de com-com d'origine, ils ont été embauchés depuis la fusion. Que vont-ils devenir ? Quelles missions seront attribuées à quels agents ?

Quelle configuration aussi pour les communautés de communes ? Seront-elles trois, comme avant ? La Souterraine se rapprochera-t-elle de Bénévent-Grand Bourg ? Ou de Dun-le-Palestel ? Pour l'instant, on se dirige plutôt vers un retour à 3 com-com.

A la sortie de la réunion avec la Préfecture, le Président de Monts et Vallées Ouest Creuse, Etienne Lejeune et le maire de la Souterraine Jean-François Muguay avaient le visage bien sombre. La réunion a plus soulevé de questions qu'elle n'a apporté de réponse.