Une rentrée politique discrète et sans annonce pour le Républicain Laurent Wauquiez

"La parole est d'argent mais le silence est d'or". C'est ainsi que de nombreux sympathisants des républicains opinent la stratégie de communication de Laurent Wauquiez. Une stratégie de non-communication plutôt, puisque le président de la région Auvergne Rhône Alpes n'a pas fait de discours en cette rentrée politique. Pas même une prise de parole officielle.

Laurent Wauquiez faisait sa traditionnelle montée du Mézenc ce dimanche 3 septembre. Une ascension devenu synonyme de rentrée politique depuis une dizaine d'année. Plus de 600 personnes s'étaient rassemblées pour le suivre.

Des brebis au milieu du passage

Si Laurent Wauquiez se voulait discret, son ascension n'est pas passée sous les radars de la Lutte des Sucs. Ce collectif regroupe des opposants au projet de la route nationale 88 . Une poignée d'entre eux s'étaient placés au début de la randonnée, accompagnés d'une trentaine de brebis et de chiens. Laurent Wauquiez est passé sous la protection des forces de l'ordre et n'a pas échangé avec les militants.

Plusieurs dizaines de membre de la Ligue des Sucs étaient positionné le long de la montée du Mézenc. © Radio France - Marine Clette

Plusieurs dizaines de membres de la Lutte des Sucs étaient en revanche positionnés en haut, au sommet sud du Mont Mézenc et attendaient le président de la Région. Celui-ci a finalement décidé de terminer sa montée sur l'autre sommet, le sommet nord. En redescendant, il a de nouveau été pris a parti et n'a toujours pas répondu aux sollicitations des militants.

"On a pas besoin de grands discours"

Les sympathisants républicains eux s'étaient réunis en nombre pour soutenir Laurent Wauquiez. Environ 600 personnes ont monté le Mézenc derrière lui. Certains avaient fait plusieurs heures de voitures, et venaient de Haute-Savoie, du Rhône ou parfois moins loin, depuis l'Ardèche voisine. "C'était discret, mais c'était très bien. Les gens qui sont là sont convaincus et n'ont pas besoin de discours. On en entend tous les jours des discours et pour entendre ce qu'on entend franchement !", conclut une militante des Républicains à l'issue de la montée.

Laurent Wauquiez est monté au sommet nord du Mont Mézenc. © Radio France - Marine Clette