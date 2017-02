Une réunion publique de soutien à François Fillon réunit une petite quarantaine de personnes à Plombières-lès-Dijon

Une réunion publique de soutien au candidat "Les Républicains" a eu lieu à Plombières-lès-Dijon ce lundi 20 février 2017. Les organisateurs ont du répondre à quelques questions sur "l'affaire Fillon". Une quarantaine de personnes y ont pris part.

C'est à la Salle des Banquets, place de la mairie de Plombières que Valérie Grandet, référente départementale de la campagne du candidat "Les Républicains" en Côte-d'Or et François-Xavier Dugourd, 1er vice-président du Conseil départemental et délégué "Les Républicains" de la 1ère circonscription ont convié les militants ou sympathisants de droite. Le but de cette réunion: échanger et débattre autour du projet pour la France de François Fillon. Un François Fillon toujours empêtré dans le "Pénélope Gate" mais qui ne compte pas pour autant renoncer à sa candidature même s'il devait être mis en examen.

La réunion publique n'a pas rassemblé les foules à Plombières-lès-Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Outre Valérie Grandet et François-Xavier Dugourd, deux autres personnalités locales de "Les Républicains" étaient elles aussi présentes ce lundi soir à la Salle des Banquets de Plombières-les-Dijon pour cette réunion publique de soutien à François Fillon. Anne Erschens candidate investie pour les prochaines législatives par "Les Républicains" sur la première circonscription de Côte-d'Or et son ancien concurrent pour l'investiture Emmanuel Bichot, conseiller municipal d'opposition "Les Républicains" à Dijon.

"C'est vrai que les gens nous interrogent beaucoup sur cette affaire, mais aussi ils aimeraient bien qu'on passe à autre chose, qu'on s'occupe de leurs problématique et de leurs soucis, c'est ça qu'ils nous demandent" -Anne Erschens "Vous savez la politique ce n'est pas toujours facile, y a aussi des tempêtes mais c'est aussi dans la tempête qu'on voit la résistance des marins et du capitaine et je peux vous dire que François Fillon résiste" -François-Xavier Dugourd

Mais certains sympathisants s'inquiètent au sujet de la candidature Fillon, le candidat a pris le départ d'une élection "imperdable", une élection qu'il va pourtant peut-être perdre.

"C'était très bien parti, on était content, on avait l'impression d'avoir quasiment élu le futur président de la République à l'issue des primaires et finalement les choses semblent se compliquer" -François, un militant côte d'orien

Anne Erschens va concourir aux prochaines législatives sur la première circonscription de Côte-d'Or, elle affiche son soutien au candidat Fillon © Radio France - Thomas Nougaillon

La semaine dernière quelques meetings, ou réunions publiques ont du être annulés un peu partout en France. Comme à Saint-Apollinaire jeudi 16 février. Thierry Solère, porte-parole de la campagne de François Fillon était attendu à l'espace Tabourot-des-Accords. Le meeting devait rassembler 3 à 400 personnes. Et finalement le député des Hauts-de-Seine a fait savoir qu'il avait un "empêchement", la réunion est du coup tombée à l'eau.

Axel Sibert responsable adjoint des Jeunes Républicains de la Côte-d’Or © Radio France - Thomas Nougaillon

