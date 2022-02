Une salle Michel Crépeau inaugurée mercredi à l'Assemblée Nationale

Le Palais Bourbon va baptiser ce mercredi 24 février la salle dans laquelle l'ancien député et maire de La Rochelle menait les réunions de son groupe parlementaire RCV.

Elu député de la Charente-Maritime en juin 1973, Michel Crépeau aura très longtemps occupé les bancs de l'Assemblée Nationale à travers plusieurs mandats jusqu'en mars 1999. L'ancien maire de La Rochelle aura donc une salle à son nom au sein du Palais Bourbon. L'inauguration aura lieu ce mercredi à 10 heures. Cet hommage a été initié par sa fidèle suppléante devenue députée Colette Chaigneau.

Le 23 mars 1999, Michel Crépeau était victime d'un arrêt cardiaque en pleine séance parlementaire des questions au Gouvernement, peu après avoir posé une question à Dominique Strauss-Kahn qui était en train de lui répondre. L’Assemblée n’étant pas équipée en défibrillateurs, c’est Philippe Douste-Blazy, cardiologue de profession et présent en séance, qui le réanime. Il mourra le 30 mars 1999 à l'hôpital à l'âge de 68 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 1er avril 1999 a la cathédrale Saint-Louis à La Rochelle. Michel Crépeau repose au cimetière du quartier de Saint-Maurice.

Dans un communiqué, le député de la Charente-Maritime, Michel Falorni s'est félicité de cet hommage rendu par les parlementaires à l'ancien maire de La Rochelle. "Demain mercredi à 10h, pour la première fois, une salle du Palais Bourbon portera le nom d’un parlementaire, d’un grand parlementaire, tombé dans l’hémicycle après avoir posé une question d’actualité au Gouvernement un triste jour de mars 1999. Je suis fier et heureux d’avoir obtenu que cet hommage soit rendu au député-Maire de La Rochelle, Michel Crépeau, en présence de son épouse, du Président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et de Colette Chaigneau qui fut sa suppléante et qui préside l’association des Amis de Michel Crépeau."