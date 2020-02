Une seconde liste se présente aux municipales face au maire sortant à Andouillé

Andouillé, France

Le scénario de 2014 ne se répétera pas à Andouillé. Aux dernières élections municipales, une seule liste s'était présentée. Cette fois-ci le maire sortant, Bertrand Lemaître, devra défendre son projet face à une seconde liste menée par Philippe Verron.

"En analysant les résultats aux dernières élections, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de bulletins blanc, de nuls," explique Philippe Verron. Pour le candidat, cela traduit une attente de pluralité des habitants. Il a donc construit avec ses dix-huit colistiers une candidature. Aucun problème pour le maire actuel qui se dit "tout à fait respectueux de la démocratie" et trouve salutaire que les Andolléens aient un choix.

Deux programmes assez proches mais des méthodes différentes

Le débat démocratique, une préoccupation dont cette liste Verron a fait une priorité. Elle a déjà organisé un atelier participatif et souhaite, si elle est élue, renouveler régulièrement cette consultation citoyenne. Autre axe majeur du programme : l'environnement. Une problématique partagée par Bertrand Lemaître et ses colistiers. L'actuel maire souhaite par exemple installer des LED, ampoules à basse consommation, sur tout l'éclairage public. Avec treize nouveaux candidats par rapport au conseil précédent, sur dix-neuf, le maire sortant défend un bilan : une politique "zéro produits phytosanitaires" engagée depuis 2008 et un village des aînés accompagné d'une maison médicale notamment. Sa troisième candidature s'inscrit dans la continuité de ses deux précédent mandats, là où la liste d'opposition souhaite proposer un changement de paradigme avec plus de concertation.

Le débat semble apaisé à Andouillé où les électeurs feront leur choix au mois de mars. Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars 2020.