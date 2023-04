Une secrétaire d'État en visite au 2e RIMa de Champagné ce jeudi

Le 2e régiment d'infanterie de la Marine (RIMa) de Champagné reçoit la visite d'une membre du gouvernement ce jeudi 6 avril. La secrétaire d'État auprès du ministère des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, viendra remplir deux missions.

Patricia Mirallès commencera par l'inauguration du bâtiment d’hébergement pour cadres célibataires géographiques. Elle visitera cet endroit qui peut accueillir 98 soldats et qui a coûté 7,6 millions d'euros. Ce bâtiment doit permettre d'améliorer les conditions de vie des soldats tout en assurant "la transition écologique et énergétique des Armées". La structure est équipée "de 78 kW de panneaux photovoltaïques permettant la production d’électricité et l’alimentation des bâtiments situés dans la caserne", indique la préfecture de la Sarthe dans un communiqué.

La secrétaire d'État auprès du ministère des Armées se rendra aussi sur la zone de la tourbière d'Auvours pour illustrer la volonté de préserver l'environnement du ministère. "La biodiversité répond à un double enjeu de préservation de la nature, mais aussi de conservation de milieux dans lesquels nos soldats peuvent s’entraîner et recréer l’ensemble des conditions d’exercice de leurs missions."