Haute Vienne: une liste RN pour la première fois à Saint-Martin-de-Jussac

Le Rassemblement National ne présentera qu'une seule liste en Haute-Vienne, à Saint-Martin-de-Jussac, aux prochaines municipales. Elle sera menée par Jean-Claude Clavel, et deux co-listières. En face, une liste sans étiquette sera menée par Alain Favraud, avec 14 co-lisitiers.

Dans le bourg, difficile de trouver un soutien affiché du RN, les habitants retiennent surtout les thématiques nationales du parti, " leurs arguments c'est de dire qu'on a beaucoup de migrants, alors qu'à Saint-Martin-de-Jussac, je ne crois pas que l'on ait beaucoup de migrants", ironise Elisabeth.

Un vote qui ne s'assume pas

Le RN a pourtant bien fait 29 % aux élections européennes, c'est 6 points de plus que la moyenne nationale, mais de l'aveu même de Jean-Claude Clavel, tête de liste du parti, ce vote ne s'assume pas en Haute-Vienne, " l'immigration est grandissante, les gens, même dans notre campagne ont peur que ça arrive chez nous".

Pourtant, il n'y a aucune référence à l'immigration sur son tract. Seulement des succès revendiqués par le RN dans de plus grandes villes, et un programme local, "il n'y a pas de commerce à Saint-Martin-de-Jussac, faire un petit bar local, redéployer les employés communaux, rénover le mobilier urbain, étendre l'assainissement, des petites choses qui ne coûtent pas forcément très cher mais qui ne se font plus", explique Jean-Claude Clavel.

Un non événement

En face, la liste d'Alain Favreau Unis pour Saint Martin de Jussac, s'affiche sans étiquette, " ils n'ont pas réussi à Limoges, alors ils viennent ici. Enfin je ne sais pas si l'on peut parler de liste, ils ne sont que trois" analyse-t-il.

La liste RN est un non événement pour celui qui se concentre sur ses propositions, à commencer par la rénovation du patrimoine, " les toitures, le clocher de l'église, l'entretien des abribus. Nous allons renforcer le lien social en soutenant les associations et nous pensons équiper, si c'est possible, les bâtiments communaux de panneaux solaires."

Le premier tour des municipales se déroulera le 15 mars prochain.