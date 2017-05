Présidentielle : une soixantaine de sportifs de haut niveau appellent à voter Macron

Dans une tribune publiée dans Le Monde ce mercredi, une soixantaine de sportifs, ainsi que des responsables de clubs et fédérations, appellent à voter Macron au second tour de l'élection présidentielle "pour que le sport demeure un espace de liberté, d’égalité et de fraternité".

Les champions olympiques comme Laura Flessel, Yannick Agnel, le footballeur du PSG Blaise Matuidi, mais aussi Bernard Amsalem, ancien président de la fédération française d'athlétisme, appellent dans une tribune parue mercredi dans Le Monde à voter pour Emmanuel Macron dimanche 7 mai, au second tour de la Présidentielle.

Les valeurs fondamentales de notre société, de notre République et à travers elle, celles du sport, sont en jeu"

Les personnalités du monde du sport qui ont signé cet appel estiment que le candidat d'En Marche! est "le seul candidat qui s’inscrit dans le respect de la tradition républicaine de notre pays".

Le texte débute ainsi : "nous, sportifs de haut niveau et sportifs amateurs, dirigeants de fédérations et de clubs, acteurs du monde sportif, choisissons aujourd’hui de rompre la neutralité politique que nous chérissons tant. Ce qui se joue dépasse l’habituel clivage politique partisan. Les valeurs fondamentales de notre société, de notre République et à travers elle, celles du sport, sont en jeu."

Continuer à être "fiers" de représenter la France

Une vingtaine de médaillés olympiques, dont de nombreux judokas comme David Douillet, Walid Khyar et Lucie Decosse ou le recordman du monde du 50 km marche et triple champion d’Europe Yohann Diniz, figurent parmi les signataires, aux côtés des anciens sélectionneurs du XV de France Pierre Villepreux et Philippe Saint-André. De nombreux dirigeants, entraîneurs, présidents de fédérations et médecins dont Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France et Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) ont eux aussi paraphé cet appel.

Les signataires insistent sur le fait que "les stades, celui de France à Saint-Denis ou ceux de nos villes et de nos campagnes, partout sur le territoire, sont des lieux d'échanges et de mixité". Les sportifs veulent pratiquer et servir leur sport dans "le respect de ces valeurs" pour continuer à être "fiers" de représenter leur pays.

Ce n'est pas la première fois que des sportifs se mobilisent durant cette campagne d'entre-deux-tours. Vendredi, Zinedine Zidane a appelé à "éviter au maximum" le Front national. Son ancien coéquipier de l'équipe de France de football Lilian Thuram a fait de même.