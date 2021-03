Une statue du général de Gaulle inaugurée sur le parvis de la gare de Metz

Une statue du général de Gaulle a été inaugurée ce samedi à Metz sur le parvis de la gare, déjà nommé place du Général de Gaulle, en hommage au lien particulier que l'ancien Président entretient avec la ville. Le dévoilement du monument de bronze a eu lieu en présence de François Grosdidier, le maire de Metz et de Jean Rottner, président de la région Grand Est, et de nombreux élus.

Les chœurs de l'Opéra Théâtre de Metz ont chanté la Marseillaise lors du dévoilement de la statue © Radio France - Natacha Kadur

La statue de bronze est l'oeuvre de la sculptrice Elizabeth Cibot. Elle a été offerte par la société Derichebourg dans le cadre d'un mécénat culturel. Une statue similaire ayant appartenu à l'association de l'office de tourisme d'Amnéville avait été un temps disputée lors d'un vente aux enchères l'été dernier.

à lire aussi Cinquantenaire de la mort du général de Gaulle : quand Metz et Amnéville se sont disputé une statue

Lien particulier avec la ville

L'ancien Président et héros de la France libre a eu l'occasion de venir à Metz à plusieurs reprises. À sa mort en 1970, Raymond Mondon, qui est alors maire de la ville, avait émis le vœu lors d'un conseil municipal d'ériger une statue à sa mémoire sur la place qui portait son nom. C'est aujourd'hui chose faite , commente François Grosdidier, le maire de Metz : " C'est cette relation très singulière du général de Gaulle avec la ville de Metz, dans les moments de guerre mais aussi de paix et de reconstruction de l'Union Européenne, qu'il fallait marquer de façon forte ", commente-t-il.

L'ancien ministre de l'Intérieur Alain Juppé, qui devait faire le déplacement pour inaugurer la statue, a dû renoncer en raison des mesures de confinement applicables en région parisienne. Ces mots ont été lus par Patrick Thil, adjoint au maire en charge de la culture.

La statue a été inaugurée en présence de François Grosdidier, Maire de Metz et Jean Rottner, Président de la région Grand Est © Radio France - Natacha Kadur

Réactions des passants

Daniel, un habitant du quartier, a découvert la cérémonie presque par hasard en sortant de chez lui. Il est ravi de la présence de cette statue qui rend hommage au Géneral de Gaulle, mais regrette que l’inauguration n'ait pas revêtu un caractère plus universel : " On était dans l'entre soi, et pas dans un hommage national à une figure essentielle de notre histoire. Je suis surpris que cet événement n'ait pas eu d'ampleur plus nationale, républicaine au sens large, plutôt qu'un petit meeting pré-électoral. Ce messin qui se dit " formé aux principes de l'État Républicain " s'étonne par exemple de ne pas y avoir croisé l'ancien maire de Metz Dominique Gros, ou encore que le Préfet du département, Laurent Touvet, présent à la cérémonie, n'ait pas pris la parole.

Pour Eric, qui découvre la statue peu après en venant chercher son fils à la gare, sa présence "dans cette région, entre tout ce qui s'est passé entre 1870 et 1914 puis 1945, cela a du sens. C'est la fin d'un siècle un peu chahuté, on est repartis sur de bonnes bases donc oui c'est pas mal ! " , acquiesce-t-il.

Sur ce parvis emprunté chaque jour par de nombreux travailleurs frontaliers qui se rendent au Luxembourg ou par les touristes qui découvrent la ville, les visiteurs seront désormais accueillis par le général de Gaulle.

Des messins étaient venus assister à la cérémonie © Radio France - Natacha Kadur