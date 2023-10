Une taxe d'habitation pour les logements vacants votée par l'agglomération Pays Basque

Au cœur d'une réunion qui a duré trois heures pour valider 70 points à l'ordre du jour, les élus du conseil d'agglomération Pays Basque ont voté samedi 30 septembre l'instauration d'une taxe d'habitation pour les logements vacants (THLV), à partir du 1er janvier 2024 (0 abstention, 5 voix contre, sur 232 élus).

109 communes concernées par une taxe à 8,94%

Le but de cette nouvelle imposition est une nouvelle fois de permettre une meilleure accessibilité aux maisons et aux appartements basques pour les locaux. Cette taxe se traduit par une majoration à payer chaque année aux impôts, égale à 8,94% de la valeur locative de l'habitation.

Elle "concerne les logements vides, non meublés et inoccupés depuis plus de 2 ans, au 1er janvier de l'année", a indiqué Francis Gonzalez, conseillé délégué en charge de la fiscalité à l'agglomération Pays Basque. Mais cette taxe d'habitation concerne seulement une partie de l'agglomération Pays basque : 109 communes au total. Celles qui n'avaient pas, au 1er octobre, voté en conseil municipal une taxe d'habitation.

Selon l’Insee, 12.091 logements au Pays basque vont être soumises à cette nouvelle taxe, soit 5,8% du parc immobilier total.

Pour les autres communes, elles avaient déjà une taxe dédiée aux logements vacants en cours :

35 communes, situées dans la "zone tendue" , ont déjà une taxe sur logements vacants (TLV), imposée et perçue par l’État.

39 communes qui ont déjà voté en conseil municipal une taxe d'habitation sur logements vacants communale, allant de 5% à 60% de majoration de la valeur locative de l'habitation.

Une taxe "par défaut"

"Nous, on fait quelque chose par défaut", a prévenu Jean-René Etchegaray, président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Les communes pourront instaurer une taxe plus forte dans le futur. Celles qui, en revanche, ne veulent pas en instaurer, verront cette THLV communautaire être appliquée dès 2024.

Pour ce sujet, aucun débat, aucune prise de parole de la part des élus. "Mon intention c'est de travailler la pédagogie", juge Maider Béhotéguy, maire de Bardos, au micro de France Bleu Pays Basque. L'une des cinq édiles à avoir voté contre cette taxe d'habitation, estime que la première solution n'est pas l'impôt. "Il semblerait qu'on ait que 29 logements vacants [à Bardos]. La définition est complexe. Je veux rencontrer les propriétaires concernés pour comprendre pourquoi ces logements sont vacants et leur dire quels sont les outils mis à leur disposition pour aller à la suppression des logements vacants. Maider Béhotéguy tient aussi à rappeler "qu'il y a des questions qu'on ne maitrise pas sur leurs volontés [aux propriétaires] de garder ces logements vacants."

"Jouer le mauvais rôle"

"Ce n'est pas forcément très facile pour une commune de mettre en place une taxe sur les logements vacants", reconnait Jean-René Etchegaray, président de l'agglomération et maire de Bayonne. Inévitablement, vous touchez des familles que vous connaissez. C'est un peu pour ça que nous sommes prêts à jouer le mauvais rôle". La communauté d'agglomération est là, selon son président, pour "considérer tous les leviers fiscaux qui existent dans le droit français", afin de résoudre la problématique du logement au Pays basque. Cette taxe sur les logements vacants "existe, on aurait tort de ne pas l'utiliser.

L'agglomération Pays Basque n'est pas la première collectivité locale à employer cette arme fiscale. Avant le vote, Kotte Ecenarro, vice-président en charge des Finances et des budgets, a tenu à diriger le regard des élus vers Saint-Sébastien, où les élus ont voté "pour la première fois au Gipuzkoa une hausse de 150% de leur taxe sur les logements vacants".

Le conseil communautaire en vidéo

Conseil communautaire du 30 septembre 2023