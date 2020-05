"Une trahison", voilà comment est qualifié le ralliement de Daniel Richard à Yvan Lachaud

Les organisations de gauche ci-dessous mentionnées envoient ce samedi un communiqué cinglant à l'encontre de Daniel Richard, leur candidat jusqu'ici pour le second tour des élections municipales à Nîmes. Daniel Richard vient d'annoncer rallier le candidat centriste Yvan Lachaud. Nombreux dénoncent une "trahison", et rappellent qu'une "convention avait été signée entre Daniel Richard et nos organisations stipulant « Il n’y aura aucune alliance de second tour avec une liste En Marche ou assimilée, de droite ou RN ».

Voilà la suite du communiqué : "Cet accord Lachaud-Richard fait de Nimes une ville nommée trahison. Pour nous, la parole donnée a une valeur, une signature aussi. Comment un homme qui a défendu au premier tour un programme écologiste de gauche peut-il au second tour s’allier avec un homme politique de droite soutenu par En Marche ? Comment pourra fonctionner ce mariage de la carpe et du lapin ?"

Et le texte poursuit : "Comment pourraient-ils se mettre d’accord sur le deuxième four de l’incinérateur, le projet Magna Porta, la DSP de l’eau, le bétonnage des zones agricoles… Nous voyons, aujourd’hui, _un homme seul se comporter comme un lâch_e, mentant aux chefs de file politiques de sa liste et incapable de parler à ses colistières et colistiers. Comment pourra-t-il assumer une telle duplicité, une telle malhonnêteté devant les nîmoises et les nîmois ? Nos organisations politiques dénoncent cette fusion de liste à laquelle ils ne participeront évidement pas et continuerons à défendre et à porter les valeurs de la gauche et de l’écologie."

Signé par : EELV Parti Socialiste La France insoumise Gauche Républicaine et Socialiste Parti Radical de Gauche Mouvement des Citoyens Magna Nîmes Nîmes Simplement Catherine Bernié-Boissard