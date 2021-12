Une trentaine de manifestants réunie contre la démolition du Théâtre National de Nice

Une trentaine d'opposants au projet de démolition du Théâtre National et de l'Acropolis de Nice réunie vendredi 17 décembre devant l'hôtel de ville à l'appel d'élus municipaux de l'opposition de gauche et écologiste. Ils affirment avoir lancé une pétition qui compte 4.000 signatures.

Une trentaine de manifestants écologistes et de gauche devant l'hôtel de ville de Nice contre le projet de démolition du TNN et de l'Acropolis.

Vendredi 17 décembre, le lendemain de la création d'un collectif de soutien au Théâtre National et à l'Acropolis par Éric Ciotti, les élus écologistes et de gauche au conseil municipal de Nice se mobilisent eux aussi contre le projet de démolition voulue par la municipalité.

Juliette Chesnel et Hélène Granouillac, élues écologistes d'opposition à la mairie de Nice, étaient présentes, accompagnées du socialiste Patrick Allemand (Nice au cœur). Union de la gauche pour défendre ces deux bâtiments.

Mais concernant l'éventualité de se joindre au collectif d'Eric Ciotti, "il arrive un peu tard", commente Patrick Allemand. "On ne veut pas s'inscrire dans la guerre entre Ciotti et Estrosi. Nous, on est dans un mouvement apolitique, avec des commerçants et des citoyens qui veulent défendre leur théâtre", ajoute Hélène Granouillac.

Selon l'élue, une pétition aurait déjà recueilli 4.000 signatures. Celle relayée sur le site internet du mouvement Nice au coeur en enregistre plus de 2.800.

"J'y allais avec mes enfants, aujourd'hui je veux pouvoir emmener mes petits-enfants." - Lydia

Il n'y avait pas que des politiques devant l'hôtel de ville ce vendredi midi. Lydia, une Niçoise de 80 ans était venue pour défendre son théâtre : "J'y allais avec mes enfants, j'y vais maintenant avec mes petits-enfants, si ça bouge, je ne pourrais peut-être pas continuer."