Une vague En marche au second tour des législatives en Moselle

Les candidats de la République en marche seront présents dans (presque) toutes les circonscriptions de Moselle au second tour des législatives. Le parti d’Emmanuel Macron est en tête dans le département avec 26,48% des suffrages exprimés.

En Moselle, les candidats du parti d’Emmanuel Macron seront présents dans toutes les circonscriptions. Une seule exception, la 8ème circonscription, où le candidat du Modem, Brahim Hammouche, soutenu par la République en marche, arrive en tête.

Si l’on additionne, dans notre département, près d’un tiers des voix se sont portées sur les candidats de la République en marche et du Modem avec un résultat de 29,59% des suffrages exprimés (26,48% pour la République en Marche et 3,11% pour le Modem). Les candidats de la République en marche et leurs alliés du Modem arrivent en tête dans sept des neuf circonscriptions de Moselle.

En marche en tête à Metz

A Metz, le candidat de la République en marche dans la 3ème circonscription, Richard Lioger arrive au QG du parti sous les applaudissements nourris. Pour lui et les huit autres candidats d’Emmanuel Macron le pari est réussi. “Tous les candidats ont été remarquables. La semaine prochaine j’espère qu’on pourra être tous là et vraiment faire la fête à ce moment-là“ dit-il. Les autres candidats d’En marche à Metz arrivent en tête également. Dans la 1ère circonscription, Belkhir Belhaddad arrive premier avec 28,03% des suffrages exprimés, même chose dans la deuxième circonscription pour Ludovic Mendes avec 28,03%.

Extrait du discours de Richard Lioger au QG de la République en marche Copier

Des têtes nouvelles en tête

Dans la 4ème circonscription, celle de Sarrebourg Château Salins, Mathilde Huchot arrive en tête avec 27,27% des voix devant le candidat LR. “Ma première réaction c’est d’être fière. Je suis fière d’être une femme actrice du renouvellement de la vie politique. C'est mon profil qui a plu aux habitants de la circonscription. Une circonscription où les gens se sentaient désabusés et plus représentés [...] et là ils ont pu voter pour quelqu'un comme eux, une française de la classe moyenne“ dit-elle.

Mathilde Huchot au micro France Bleu de François Pelleray Copier

Même schéma dans la 7ème circonscription, Boulay Saint-Avold, c’est une nouvelle en politique qui arrive en tête du premier tour, Hélène Zannier ne s’attendait pas forcément à se retrouver au second tour en face d’un candidat du Front national. “Je suis heureuse mais oui c’est une petite surprise parce que je pensais qu’il y aurait peut-être d’autres personnes au second tour. La vague présidentielle, on ne va pas se le cacher, a eu une énorme influence. Maintenant, je pense qu’on a mené une très belle campagne mais il faut rester très humble. On ne méconnait pas du tout l’importance du vote qui a été apporté à monsieur Pfeffer (FN) et on, travaillera avec les gens quel que soit leur bord politique ou quel que soit leur tendance“ explique Hélène Zannier.

Hélène Zannier au micro France Bleu de Vianney Smiarowski Copier

Dans la 9ème circonscription, celle de Thionville, Isabelle Rauch obtient 36,18% des voix, là encore face à une candidate du FN, Emilie Matz qui recueille 13,32%, soit près de 23 points d’écart. “Je m’attendais à arriver en tête mais je ne m’attendais pas forcément à un tel écart. On pouvait le ressentir sur le terrain, les citoyens que l’on a rencontrés avaient une envie de renouvellement mais je n’oublie pas qu’il n’y a que la moitié des électeurs qui ont été voté et il y a encore une grande attente de la part de la population“ explique Isabelle Rauch.

Isabelle Rauch au micro France Bleu de François Pelleray Copier

Dans la 8ème circonscription, Fameck Hayange, ce n’est pas un candidat de la République en marche qui arrive en première position, il n’y en avait pas, mais c’est tout comme puisque c’est Brahim Hammouche du Modem qui se qualifie au second tour avec 36,18% des suffrages exprimés.

Dans la 5ème circonscription, celle de Sarreguemines, la candidate En marche, Nicole Gries-Trisse, déléguée médicale et novice en politique se qualifie au second tour, derrière le député LR sortant Céleste Lett (28,72%). Elle obtient 24,47% des suffrages exprimés. Enfin, dans la circonscription de Forbach, la 6ème, Christophe Arend arrive juste derrière le numéro deux du FN Florian Philippot (23,79%) avec 22,01% des suffrages exprimés.