Une vingtaine de démissions de maires en Gironde, "c'est inédit", déplore le trésorier de leur association

Christophe Duprat "comprend" et "soutient" la démarche du maire de Caudrot, Jérémie Gaillard, parti à pied pour l'Élysée avec une liste de revendications pour Emmanuel Macron, ce dimanche. Après le renvoi de son écharpe bleu-blanc-rouge par la maire de Céna c 10 jours plus tôt, c'est la deuxième manifestation d'exaspération des élus girondins, dans le contexte explosif de la démission de leur homologue de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique . "Il y a eu 23 élections partielles en Gironde depuis le début du mandat, ce qui est inédit", récapitule le maire (LR) de Saint-Aubin-de-Médoc et trésorier de l'Association des maires du département, invité de France Bleu Gironde ce lundi.

ⓘ Publicité

Christophe Duprat évoque parmi les explications "le fait de ne plus être compris" et les "décisions contradictoires" de l'État. "Il y a quelques années, on nous a enlevé les cartes d'identité et les passeports et maintenant, on fait quasiment du porte-à-porte aux mairies pour nous les redonner", illustre-t-il. Il évoque aussi les multiples sollicitations auxquelles font face des maires "démunis". "Et finalement, comme on n'a pas donné au maire de baguette magique lorsqu'il a été élu, il a du mal bien souvent à répondre", grince Christophe Duprat.

Couteau devant le ventre et place de stationnement

Là où Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin s'était dit "seul, abandonné". Christophe Duprat souhaite "que lorsque le maire appelle les services de l'État, on puisse au moins avoir une réponse. Combien de maires me disent 'J'ai écrit au ministre, j'attends toujours sa réponse ?'", déplore-t-il.

Sur les faits de violences envers les élus, le maire de Saint-Aubin-de-Médoc témoigne de son expérience personnelle, "un couteau devant le ventre, parce qu'on disait simplement que certaines jeunes faisaient trop de bruit" ou des agressions verbales pour des faits anodins comme de la part de ce conducteur "garé devant l'école, sur un passage protégé". Il rappelle l'existence de formations pour préparer les maires à la violence , menés par l'association des maires de Gironde. Et appelle à davantage de formations. "On ne peut pas être maire par hasard, il faut faire comprendre au président de la République qu'être maire, c'est devenu un métier", assène-t-il.