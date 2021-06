Une visite du président de la République se prépare dans la Drôme

Une visite du chef de l'Etat se prépare dans la Drôme. Emmanuel Macron pourrait venir ce mardi 8 juin à Valence et Tain-l'Hermitage dans le cadre de son "Tour de France des territoires". Après 14 mois de crise, le président de la République était dans le Lot cette semaine pour "prendre le pouls" des Français afin de fixer le cap des dix derniers mois de son quinquennat, ultime ligne droite avant la présidentielle. Le chef de l'Etat a visité ce mercredi et ce jeudi les villages de Saint-Cirq-Lapopie et de Martel.

Pour le moment, la venue d'Emmanuel Macron n'est pas confirmée et l'agenda présidentiel peut évidemment être bouleversé en fonction de l'actualité. La dernière visite d'Emmanuel Macron dans la Drôme date du 24 janvier 2019. Elle avait été marquée par sa rencontre directe avec des citoyens dont des "gilets jaunes" à Bourg-de-Péage. L'échange avait duré plus de trois heures.