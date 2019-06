Visite surprise d'Emmanuel Macron dans les quartiers nord de Marseille

Marseille, France

Avant de se rendre au Sommet des deux rives au palais du Pharo, Emmanuel Macron a fait ce lundi matin un crochet par les quartiers nord. À l'agence Pôle Emploi de Cap Pinède dans le 15e arrondissement, le président de la République a rencontré des habitants qui l'ont interpellé sur la question du chômage et du logement. L'échange et la visite ont duré environ une heure. "Plus de travail et moins de racisme", lui a demandé un Marseillais. "Je suis d'accord avec les deux" a répondu Emmanuel Macron qui se dit persuadé que "les gens veulent s'en sortir et veulent travailler". Il affirme qu'il faut "investir sur l'humain et donner les moyens à ceux qui sont là pour les aider".

Les municipales au menu du déjeuner avec Jean-Claude Gaudin ?

Après cette visite dans les quartiers nord, le président a participé à la mi-journée à la séance de clôture du sommet qui rassemble ministres et représentants de la société civile de 10 pays de la Méditerranée occidentale. Puis, il a déjeuné avec le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin et d'autres élus comme la présidente LR du département et de la métropole Martine Vassal (qui a appelé à une alliance LR-LREM), le président LR de la région Renaud Muselier, et l'universitaire Jean-Philippe Agresti, potentiel candidat de la majorité présidentielle aux prochaines municipales.

Un projet pour Marseille

Emmanuel Macron Pourtant, lors de sa visite à Pôle Emploi, Emmanuel Macron a assuré que ce n'était pas "le rôle du président" de choisir les candidats. "Ce qui m'importe, c'est que les projets les plus ambitieux pour Marseille sortent, affirme-t-il. Après les responsables politiques prendront leurs responsabilités et les partis désigneront des candidats. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'avenir de Marseille, qui est la deuxième ville de France. Je considère que l'Etat a aussi quelque chose à voir avec cette ville dans le sens où la France ne peut pas réussir si Marseille ne réussit pas".