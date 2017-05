A une voix près Marine Le Pen arrive en tête au deuxième tour de la présidentielle à Varangéville

Il a suffit d'une seule voix au deuxième tour de la présidentielle pour faire basculer le bastion communiste de Varangéville, en Meurthe-et-Moselle. Marine Le Pen y arrivée en tête avec 920 voix alors qu'Emmanuel Macron a récolté... 919 voix !

"Une voix !" s'exclame Antoinette, une baguette de pain sous le coude. Cette Varangévilloise vient de prendre connaissance des résultats du second tour de la présidentielle dans sa commune de Meurthe-et-Moselle. Ici, dans ce bastion communiste, Marine Le Pen l'a emporté avec 920 voix, tandis que son adversaire Emmanuel Macron a gagné 919 votes. Pour cette habitante retraitée, ces résultats illustrent bien une fracture. "Il y a un écart entre ceux qui ont des problèmes financiers et les autres. Ceux qui ont voté Front National, c'est à cause de l'appât financier de Marine Le Pen", assure Antoinette.

La commune de Varangéville serait-elle donc coupée en deux ? Pas si simple selon le maire communiste René Bourgeois, qui rappelle que 25% des électeurs se sont abstenus au deuxième tour de la présidentielle.

Nous avons 2900 inscrits et le Front National a eu 920 voix. Cela représente un tiers de l'électorat. Donc il faut relativiser quand on dit "moitié moitié". Il faut prendre en compte le nombre total d'inscrits et tous ceux qui ne sont pas allés votés." René Bourgeois.

En tant cas, c'est un score qui "fait mal", concède l'élu varangévillois :

Ce mois-ci cela fait quarante ans que Varangéville est communiste. Et avant, de 1945 à 1977, la ville était tenue par un maire socialiste. Donc effectivement, cela fait mal, d'autant plus quand on voit la réalisation faite par l'ensemble de la municipalité."

Prendre du recul

Renée Bourgeois est donc bien décidé à "analyser" les résultats de sa commune , "en discutant avec la population pour comprendre ce qu'il s'est passé." Même si, selon lui, le contexte économique de Varangéville peut expliquer, en partie, la montée du Front National : "Le taux de chômage est de 9%. Et le bassin salifère n'est plus ce qu'il était il y a quelques années, où les entreprises embauchaient à tour de bras".

A gauche depuis l'après-guerre, Varangéville pourrait donc bien basculer, pour la première fois, lors des prochaines élections législatives.